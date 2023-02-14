Кулеба про виключення РФ з Радбезу ООН: без Росії буде краще

“У грудні 1991 року Росія незаконно узурпувала місце СРСР у Раді безпеки ООН".

Раді безпеці ООН без Росії у її складі буде краще.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“У грудні 1991 року Росія незаконно узурпувала місце СРСР у Раді безпеки ООН. Жодних правових процедур, визначених Статутом ООН, не було дотримано”, – йдеться у його повідомленні у Твітеррі.

Міністр зазначив, що це викликало у Москви відчуття абсолютної безкарності, що призвело до численних злочинів.

In December 1991, Russia illegally usurped the USSR's seat in the United Nations Security Council. No legal procedures defined by the UN Charter were upheld. This gave Moscow a feeling of absolute impunity which led to numerous crimes. The UNSC will be better off without Russia. pic.twitter.com/3iKNf4VGhT — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 13, 2023

Нагадаємо, депутати Верховної Ради звернулися до міністра закордонних справ Дмитра Кулеби з проханням проінформувати про хід виключення Росії з ООН.

Торік у грудні МЗС повідомило, що Україна ініціює комплексний процес, спрямований на виключення Росії з Ради безпеки ООН та загалом з Організації Об'єднаних Націй.

У Польщі заявили, що міжнародне право дозволяє виключати країни з Організації, тому ініціатива нашої держави щодо Росії законна.