Юрій Бєлоусов: «Геноцид дуже лякає міжнародних юристів. Оскільки геноцид – це злочин злочинів»
Юрій Бєлоусов: «Геноцид дуже лякає міжнародних юристів. Оскільки геноцид – це злочин злочинів»
Американські військові збили літаючий октагон, який міг шпигувати за військовими обʼєктами
Американські військові збили літаючий октагон, який міг шпигувати за військовими обʼєктами
Мобілізованих чоловіків з окупованих територій відправляють у наступи замість військових РФ, – Генштаб
Мобілізованих чоловіків з окупованих територій відправляють у наступи замість військових РФ, – Генштаб
Корупція, шахрайство і міністр оборони України
Корупція, шахрайство і міністр оборони України
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
​Кремль прагне зупинити передачу Україні західних далекобійних ракет і танків, – ISW
​Кремль прагне зупинити передачу Україні західних далекобійних ракет і танків, – ISW
​ЗСУ розгромили під Вугледаром елітну бригаду морської піхоти з Владивостока, – Politico
​ЗСУ розгромили під Вугледаром елітну бригаду морської піхоти з Владивостока, – Politico
Повідомлено про підозру колишньому першому заступнику голови МОЗ
Повідомлено про підозру колишньому першому заступнику голови МОЗ
Росія планує держпереворот у Молдові, – Санду
Росія планує держпереворот у Молдові, – Санду
ГоловнаСуспільствоВійна

Кулеба про виключення РФ з Радбезу ООН: без Росії буде краще

“У грудні 1991 року Росія незаконно узурпувала місце СРСР у Раді безпеки ООН". 

Кулеба про виключення РФ з Радбезу ООН: без Росії буде краще
Фото: Твіттер Дмитра Кулеби

Раді безпеці ООН без Росії у її складі буде краще.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“У грудні 1991 року Росія незаконно узурпувала місце СРСР у Раді безпеки ООН. Жодних правових процедур, визначених Статутом ООН, не було дотримано”, – йдеться у його повідомленні у Твітеррі.

Міністр зазначив, що це викликало у Москви відчуття абсолютної безкарності, що призвело до численних злочинів. 

Нагадаємо, депутати Верховної Ради звернулися до міністра закордонних справ Дмитра Кулеби з проханням проінформувати про хід виключення Росії з ООН.

Торік у грудні МЗС повідомило, що Україна ініціює комплексний процес, спрямований на виключення Росії з Ради безпеки ООН та загалом з Організації Об'єднаних Націй.

У Польщі заявили, що міжнародне право дозволяє виключати країни з Організації, тому ініціатива нашої держави щодо Росії законна.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також