США не надсилатимуть ракети ATACMS Україні, бо не мають їх запасу, – Politico

В Адміністрації президента США Джо Байдена заявили, що не можуть дати Україні ракети великої дальності ATACMS через те, що їх не вистачає самому Пентагону.

Про це пише Politico з посиланням на джерела.

Пентагон нібито немає запасних армійських тактичних ракетних систем. Передача ATACMS на поле бою в Східній Європі зменшить запаси Америки та зашкодить готовності армії США до майбутнього бою.

“Це, а також існуюче занепокоєння адміністрації щодо того, що Україна використовуватиме ракети радіусом дії 190 миль, щоб атакувати глибоко російську територію та перетнути, за словами Кремля, червону лінію, є причиною того, чому США не постачатимуть ATACMS на лінію фронту найближчим часом”, – зазначає видання.

Оцінка Пентагоном своїх запасів частково ґрунтується на тому, скільки зброї та боєприпасів, на думку фахівців із планування, їм може знадобитися для протистояння ворогові. Ці плани суттєво не переглядалися з початку війни в Україні та не переглядалися запаси, які можуть знадобитися США як резерв, щоб протистояти ослабленій Росії. Не враховувався також той факт, що Україна веде цю війну прямо зараз.

Однією з причин, чому військові вагаються з надсиланням ATACMS, є бажання підтримувати певний рівень боєприпасів у запасах США, сказав американський чиновник.

“З будь-яким пакетом ми завжди враховуємо нашу готовність і власні запаси, забезпечуючи Україні те, що їй потрібно на полі бою. Є й інші способи забезпечити Україну можливостями, необхідними для ураження цілей”, – сказав високопоставлений представник Міністерства оборони.

Високопоставлений політик Пентагону з питань Росії, України та Євразії Лаура Купер заявила в недавньому інтерв'ю, що “кожна можливість, яку ми надаємо, чи йде мова про HIMARS чи про якусь особливу ракету чи боєприпаси, ми завжди дивимося на наявність наших запасів, ми дивимося на виробничі міркування… і ми приймаємо відповідні рішення”.

За останні два десятиліття компанія “Lockheed Martin” випустила близько 4000 ATACMS у різних конфігураціях. Деякі з цих ракет продали країнам-союзникам, які купили ракети для власних систем залпового вогню. Близько 600 було випущено військами США під час війни в Перській затоці та війни в Іраку.

Один з обхідних шляхів, який розглядає Київ, полягає в тому, щоб попросити схвалення Вашингтона на купівлю ATACMS у країни-союзника, яка експлуатує цю зброю, використовуючи військове фінансування Сполучених Штатів. Список користувачів ATACMS включає Південну Корею, Польщу, Румунію, Грецію, Туреччину, Катар і Бахрейн.

Нагадаємо, американський конгресмен-демократ від Нью-Джерсі Том Маліновскі запропонував передати Україні зброю, яку флот США захопив у Ірану.