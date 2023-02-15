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Обговорювати постачання винищувачів Україні можна буде за декілька місяців, - Пісторіус

Німеччина вважає, що Україні треба ППО, а не винищувачі.

Обговорювати постачання винищувачів Україні можна буде за декілька місяців, - Пісторіус
Фото: EPA

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус виключив можливість постачання німецьких винищувачів в Україну просто зараз.  

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Якщо небо над Україною залишиться безпечним протягом наступних трьох-чотирьох місяців, тоді ми зможемо говорити про всі подальші кроки - зараз має сенс використання бронетанкових підрозділів", - сказав Пісторіус.

Він наголосив, що зараз питання про постачання винищувачів не стоїть у центрі уваги.

На думку Пісторіуса, наразі пріоритетним завданням є забезпечення безпеки повітряного простору над Україною. Для цього необхідна функціонуюча система ППО з достатньою кількістю боєприпасів.

Нагадаємо, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, виступаючи перед журналістами у Брюсселі, заявив, що угода щодо надання винищувачів F-16 Україні можлива, але потрібен тиск.

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