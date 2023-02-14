Головне за день. Вівторок, 14 лютого

Наступальні дії ворога на Донбасі, Рамштайн-9, наслідки землетрусу в Туреччині. Яким запам’ятається 356-й день повномасштабної війни.

На завтра, 15 лютого, Укренерго не надає обмеження споживання електроенергії.

“Це дозволяє не відключати завтра світло у Києві, Київській та Дніпропетровській областях”, - повідомили у ДТЕК.

Втім, в деяких енерговузлах можливі стабілізаційні відключення за графіком внаслідок пошкодження мереж Укренерго.

Крім того, через мережеві обмеження завтра на території Одеської області будуть діяти стабілізаційні відключення.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що авіація Сил оборони минулої доби завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження живої сили, 3 склади боєприпасів та 2 станції РЕБ ворога.

Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Активно діє ворожа авіація.

Упродовж доби російські окупанти завдали 2 ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Костянтинівки та Краматорська на Донеччині. Є поранені серед мирного населення. Пошкоджено палац культури, в якому працює центр видачі гуманітарної допомоги. Також уражено приміщення медичного закладу.

Окрім того, ворог загалом здійснив понад 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільних об’єктах Херсона, Очакова та Берислава. Ворожі снаряди пошкодили приватні та багатоповерхові будинки, є поранені.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 14 лютого – в новині.

Кабінет міністрів призначив Олександра Павлюка першим заступником міністра оборони України.

Павлюк – український військовослужбовець, генерал-лейтенант Збройних сил України. Після початку повномасштабного вторгнення був відповідальний за оборону Київської області, у березні-травні очолював обласну військову адміністрацію.

До початку повномасштабного вторгнення Павлюк був командувачем Операції Обʼєднаних сил. Згідно з законом про національну безпеку, перший заступник і заступники міністра оборони призначаються з числа цивільних осіб. Однак цього тижня президент на період дії воєнного стану дозволив призначати першим заступником людину зі званням генерал-лейтенанта чи віцеадмірала.

Країни-партнери продовжуватимуть надавати Україні підтримку в її боротьбі з російською агресією. Союзники обіцяють допомогти українцям навесні перейти в контрнаступ.

Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін під час засідання у форматі Рамштайн.

"Всі країни з усього світу продовжують нарощувати зусилля та обмірковувати нові рішення (щодо військової підтримки України - ред.). Разом ця Контактна група чітко заявляє, що ми підтримуватимемо Україну у її боротьбі. Ми допоможемо Україні перейти в контрнаступ навесні", - заявив Остін.

За його словами, союзники робитимуть все для того, щоб Україна змогла повернути свої землі.

В турецькому місті Антак'я під завалами будинку, зруйнованого під час землетрусу, знайшли тіла родини із Запоріжжя.

Про це повідомив родич загиблої родини Сергій Петров.

Раніше повідомлялось, що 46-річна Юлія Петрова та її двоє синів Захар (10 років) та Матвій (5 років) перебували у Туреччині з квітня минулого року.

Батько загиблої родини, Сергій, розмовляв з рідними востаннє 5 лютого ввечері, а сам землетрус стався о 4-й годині ранку у понеділок, 6 лютого.

Нагадаємо, станом на 13 лютого кількість жертв землетрусу в Туреччині та Сирії перевищила 35 000. Понад 3,5 тисяч людей загинули в Сирії, більше як 31,6 тис. – у Туреччині.

Станом на вівторок, 14 лютого, вдалося розшукати 136 громадян України, які перебували у Туреччині під час землетрусів. Евакуювали 37 українців, з під завалів врятовано 10 наших громадян, повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

За його інформацією, наразі вважаються зниклими безвісти 7 українців, одна людина госпіталізована у стабільному стані.

“На жаль, внаслідок землетрусу загинули 5 громадян України, зокрема родина із Запоріжжя. Посольство вживає заходів задля підготовки репатріації тіл загиблих”, – зауважив Ніколенко.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!