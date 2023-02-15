Ймовірно, Bradley везуть на американську базу в Мангеймі, де мають проходити навчання українські військові.

До німецького порту Бремерхафен прибула велика партія військової техніки. Зокрема, там знаходяться американські БМП Bradley - саме цю техніку США обіцяли передати Україні.

Про це повідомляє Nordsee Zeitung.

“З транспортним кораблем “Arc Integrity” армія США доставила до Бремерхафена, серед іншого, 60 бойових машин піхоти Bradley. Вони є частиною пакету допомоги, який США зібрали українським військам у війні проти Росії як агресора”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у понеділок, 13 лютого, загалом близько 440 військових машин можна було побачити на півострові, який використовується армією США в районі Кайзерхафен у Бремерхафені.

Зокрема, на фотографіях видно, що техніка стоїть на причепах вантажівок і готується до транспортування по дорозі. На автобані в напрямку Бремена вже помічені низки вантажівки з технікою.

Втім, наразі немає офіційного підтвердження того, що ця військова техніка буде доставлена безпосередньо в Україну. Можливо, що окремі запаси, наприклад, у Польщі, будуть поповнюватися за принципом кільцевого обміну.

Ймовірно, що Bradley везуть на американську базу в Мангеймі, де мають проходити навчання українські військові.

Також є чутки, що наступний військовий транспорт США очікується в Бремерхафені на вихідних.

Фото: Overschmidt

Фото: Scheer

Фото: Scheer

Фото: Nordsee Zeitung

Фото: Nordsee Zeitung

Фото: Scheer

Нагадаємо, в кінці січня Транспортне командування Міноборони США відправило першу партію бойових машин Bradley в Україну в рамках угоди про військову допомогу США на 2,85 мільярда доларів, оголошеної на початку цього року.