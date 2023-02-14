Бангладеш закрив порти для 69 російських кораблів

Судна РФ не зможуть завозити імпортні вантажі, зупинятися для заправки паливом, ставати на якір у цьому районі.

Уряд азійської країни Бангладеш ввів обмеження на вхід 69 російських кораблів у свої морські води відповідно до санкцій США та ЄС.

Про це пише The Financial Express.

“На запит Міністерства закордонних справ 69 суднам з Росії, на які Сполучені Штати наклали ембарго, було заборонено заходити в порти Бангладеш”, – зазанчили в Управлінні торгового флоту.

Це означає, що російські судна не зможуть завозити імпортні вантажі, зупинятися для заправки паливом, ставати на якір у цьому районі або навіть використовувати морські шляхи.

Уряд розіслав відповідні повідомлення у міністерства, відомства, порти, служби судноплавства та міжнародні організації.

Заборона поширюється на широкий спектр суден, включно з нафтовими танкерами та вантажними суднами, якими керують сім компаній. Обмеження означають, що жоден імпортер або експедитор не може імпортувати товари з будь-якої країни за допомогою цих російських кораблів.

Унаслідок цих нових санкцій Бангладеш буде важко вести будь-яку торгівлю з Росією, зазначає видання.

Зазначимо, за підтримки Росії будується найдорожчий мегапроєкт Бангладешу – атомна електростанція “Rooppur”. Значна частина обладнання та матеріалів для цього проєкту імпортується з Росії.

Бангладеш в основному імпортує пшеницю та нафтопродукти з Росії та експортує в країну одяг.

Нагадаємо, десятий пакет включатиме санкції ЄС проти Альфа-банку і заборону росіянам працювати на деяких підприємствах ЄС. Під персональні санкції повинні потрапити близько 130 осіб і компаній – російські військові керівники, посадові особи, призначені Росією на окупованих територіях в Україні, журналісти, які працюють для російських державних ЗМІ та пропаганди, як-от Russia Today, а також компанії та особи в інших країнах, пов’язані з військовими діями Росії або групою найманців Вагнера.