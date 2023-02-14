​За минулу добу ЗСУ знищили ще 740 російських окупантів та два літака

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 740 російських загарбників. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 139 080 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.02.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 139080 (+740) осіб ліквідовано;
- танків - 3286 (+3);
- бойових броньованих машин - 6500 (+8);
- артилерійських систем - 2299 (+9);
- РСЗВ - 466 (+1);
- засоби ППО - 234 (+0);
- літаків - 298 (+2);
- гелікоптерів - 286 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2011 (+4);
- крилаті ракети - 857 (+0);
- кораблі / катери -18 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн -5155 (+5);
- спеціальна техніка - 218 (+1).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, українська авіація протягом минулої доби завдала 15 ударів по районах зосередження окупантів. Також, наші захисники збили два ворожих літаки - Су-24М та Су-25.