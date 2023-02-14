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​За минулу добу ЗСУ знищили ще 740 російських окупантів та два літака

Росія вже втратила в Україні 139 080 військових.

​За минулу добу ЗСУ знищили ще 740 російських окупантів та два літака
Фото: gur.gov.ua

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 740 російських загарбників. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 139 080 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.02.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 139080 (+740) осіб ліквідовано;
  • танків - 3286 (+3);
  • бойових броньованих машин - 6500 (+8);
  • артилерійських систем - 2299 (+9);
  • РСЗВ - 466 (+1);
  • засоби ППО - 234 (+0);
  • літаків - 298 (+2);
  • гелікоптерів - 286 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2011 (+4);
  • крилаті ракети - 857 (+0);
  • кораблі / катери -18 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн -5155 (+5);
  • спеціальна техніка - 218 (+1).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, українська авіація протягом минулої доби завдала 15 ударів по районах зосередження окупантів. Також, наші захисники збили два ворожих літаки - Су-24М та Су-25.

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