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Головне за ніч. Вівторок, 14 лютого

Відбиті атаки противника на Донбасі та Харківщині, втрати окупантів, ворожі обстріли Херсонщини, Рамштайн-9.

Головне за ніч. Вівторок, 14 лютого
Фото: Херсонська міська рада

У вівторок, 14 лютого, в Брюсселі cтартує зустріч міністрів оборони країн блоку НАТО, яка триватиме два дні.

Сьогодні відбудеться дев'яте засідання Контактної групи з питань оборони України, організоване США. Зустріч розпочнеться о 10:00 за місцевим часом у штаб-квартирі НАТО. Потім міністр оборони США Остін Ллойд говоритиме про результати “Рамштайну” з пресою.

Далі у програмі засідання Північноатлантичної ради на сесії міністрів оборони із гостями та міністром оборони України Олексієм Резніковим.

15 лютого міністри знову зберуться, цього разу запрошеними будуть представники Фінляндії та Швеції.

Завершить зустріч пресконференція генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Гряниківка Харківської області, Невське, Кремінна, Кузьмине, Шипилівка і Білогорівка - Луганської та Федорівка, Парасковіївка, Бахмут, Водяне, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.

Противник завдав двох ракетних та 32 авіаційних ударів. Здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Зазнає значних втрат. ЗСУ вживають додаткових заходів для посилення оборони.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 14 лютого - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 740 російських загарбників. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 139 080 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Херсонську область російські окупаційні війська за минулу добу обстріляли 54 рази.

За інформацією Херсонської ОВА, росіяни гатили з РСЗВ, мінометів, артилерії та танків.

Місто Херсон російська армія атакувала 13 разів. Ворожі снаряди поцілили у залізничну колію пасажирського сполучення та житлові будинки.

Минулої доби на Херсонщині через російські обстріли загинули дві людини. Ще троє жителів області дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!

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