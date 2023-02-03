На Луганщині зник мобільний інтернет, – Центр нацспротиву

Росіяни відключили на окупованій території Луганської області мобільний інтернет.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

“Так, МКС оголосив, що зв’язок буде відключено з 11 лютого через розпорядження окупаційного уряду. Також відповідно послуга буде виключена з усіх мобільних планів”, – йдеться у повідомленні.

Проте за словами місцевих, мобільний інтернет зник в регіоні вже сьогодні.

“Таким чином ворог хоче забезпечити таємницю свого переміщення в ході військових дій, адже росіяни знають, що кожен їхній крок відстежується місцевими й передається ЗСУ”, – зазначили у ЦНС.

Зазначимо, ворог готується до збільшення інтенсивності боїв на луганському напрямку й відтак збільшує кількість ліжок для поранених солдат.

Окупанти перепрофілювали вже три цивільні лікарні Луганська у військові шпиталі, куди прибувають російські лікарі.

Нагадаємо, у розвідці Міноборони повідомили, що президент РФ Володимир Путін наказав до березня захопити території Донецької та Луганської областей України.