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У Фінляндії затримали російське вантажне судно з добривами

Наразі судно перебуває за межами порту в очікуванні дозволу на вивезення вантажу.

У Фінляндії затримали російське вантажне судно з добривами
Фото: Пресслужба МВС Фінляндії

Російське вантажне судно Swem затримали в порту Котка через санкції ЄС проти Росії, запроваджені у відповідь на продовження РФ повномасштабної війни проти України.

Про це повідомив портал Yle.

"Це перший випадок, коли санкції ЄС перешкоджали просуванню вантажу в порту Фінляндії", - зазначив  виконавчий директор порту Хаміна-Котка Кіммо Наскі.

Наразі судно перебуває за межами порту в очікуванні дозволу на вивезення затриманого вантажу. Міністерство закордонних справ Фінляндії, яке вирішує це питання, було поінформовано про транспортування добрив минулого тижня.

"Під час співпраці з владою ми виявили, що вантаж містить добрива, які, ймовірно, належать особі, занесеній до санкційного списку ЄС. Згідно з правилами ЄС, активи мають бути заморожені в разі виявлення", - розповіла  керівниця санкційного відділу міністерства закордонних справ Піа Саріваара.

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За її словами, ймовірно, вантаж зможе продовжити свій шлях після отримання дозволу. 

За непідтвердженою інформацією, партія затриманих добрив становить 20 тис. тонн, її вартість за нинішніми цінами на світовому ринку може становити близько 10-12 млн євро.

Нагадаємо, в лютому українська прокуратура оголосила про підозру трьом російським капітанам, які вивозили награбоване українське зерно.

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