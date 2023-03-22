У Фінляндії затримали російське вантажне судно з добривами

Наразі судно перебуває за межами порту в очікуванні дозволу на вивезення вантажу.

Російське вантажне судно Swem затримали в порту Котка через санкції ЄС проти Росії, запроваджені у відповідь на продовження РФ повномасштабної війни проти України.

Про це повідомив портал Yle.

"Це перший випадок, коли санкції ЄС перешкоджали просуванню вантажу в порту Фінляндії", - зазначив виконавчий директор порту Хаміна-Котка Кіммо Наскі.

Наразі судно перебуває за межами порту в очікуванні дозволу на вивезення затриманого вантажу. Міністерство закордонних справ Фінляндії, яке вирішує це питання, було поінформовано про транспортування добрив минулого тижня.

"Під час співпраці з владою ми виявили, що вантаж містить добрива, які, ймовірно, належать особі, занесеній до санкційного списку ЄС. Згідно з правилами ЄС, активи мають бути заморожені в разі виявлення", - розповіла керівниця санкційного відділу міністерства закордонних справ Піа Саріваара.

За її словами, ймовірно, вантаж зможе продовжити свій шлях після отримання дозволу.

За непідтвердженою інформацією, партія затриманих добрив становить 20 тис. тонн, її вартість за нинішніми цінами на світовому ринку може становити близько 10-12 млн євро.

Нагадаємо, в лютому українська прокуратура оголосила про підозру трьом російським капітанам, які вивозили награбоване українське зерно.