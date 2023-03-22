У Конгресі США пройдуть слухання щодо контролю за допомогою Україні

На слуханнях виступлять чинні генеральні інспектори Держдепартаменту, Міністерства оборони та Агентства США з міжнародного розвитку.

Комітет у закордонних справах Палати представників США призначив на 29 березня публічні слухання на тему нагляду за допомогою Україні в контексті повномасштабного вторгнення Росії.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на анонс заходу.

На слуханнях виступлять чинні генеральні інспектори Державного департаменту, Міністерства оборони та Агентства США з міжнародного розвитку.

Як відомо, Республіканська партія, яка після проміжних виборів до Конгресу отримала більшість у нижній палаті, виступає за встановлення механізмів більш пильного нагляду за допомогою Києву. При цьому це не означає її зменшення, хоча процедурно може її уповільнити.

Обраний у січні спікером Палати представників республіканець Кевін Маккарті раніше стверджував, що виступає за продовження підтримки України у її повномасштабній війні з Росією, але не погоджується виписувати, за його словами, "безлімітний чек".

Нагадаємо, що раніше американські урядовці заявляли, що не виявили ознак нецільового використання допомоги, яку Україна отримала з початку повномасштабної війни з Росією.

З 24 лютого минулого року США надали Україні допомогу на суму близько 30 мільярдів доларів.