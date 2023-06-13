Гвоздик розповів, коли і де проведе наступний бій

Колишній чемпіон світу у напівважкій вазі за версією WBC українець Олександр Гвоздик (19-1, 15 КО) поділився планами проведення свого наступного бою.

"Приблизны плани по бою залежать від того, як домовляться з "Канело" (Сауль Альварес, - прим. LB.ua). Зараз обіцяли знову у нього знову побоксировать в андеркарді. Я працюю з Едді Рейносо як з менеджером, тому така можливість завжди є.

Більш того, після мого бою я заходив в роздягальню "Канело", він мене запросив в табір – говорить, що вони повинні боксувати з Біволом, і йому потрібен спаринг-партнер. Для мене це взагалі відмінно. Я чув, що вони будуть готуватися в горах. Це ситуація, коли ти отримуєш топові спаринги, і тобі за це ще й платять. Для мене це взагалі супер, було б здорово", - заявив Гвоздик в YouTube-каналу "Студия бокса Виктора Ялымова".

"Зараз я чув, що вони поки не можуть домовитися з Біволом. Але буду сподіватися, що домовляться. План – побоксувати у вересні там, де це буде робити "Канело". Поки вони не домовилися за мейн-івент, про другорядні бої ніхто розмовляти не буде", - зазначив Олександр.