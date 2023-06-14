У 1/16 фіналу трав'яного турніру WTA Nottingham Open українка Дар'я Снігур (№157 WTA) обіграла у двох сетах другу сіяну Беатріс Хаддад Майю з Бразилії (№10 WTA) – 6:4, 6:3.

Це була третя зустріч тенісисток, українка виграла вперше.

За право вийти до чвертьфіналу українка завтра посперечається з господаркою кортів Кеті Бултер (№126 WTA).

Нагадаємо, Снігур у другому раунді кваліфікації турніру в Ноттінгемі поступилася Елізабет Мандлік, але через те, що з турніру знялася співвітчизниця Снігур Леся Цуренко, пройшла в основну сітку турніру, як лакі-лузер.