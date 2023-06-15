У 5-му турі чоловічої Золотої Євроліги збірна України з волейболу обіграла Бельгію – 3:0 (25:21, 25:14, 25:13).

Найрезультативнішим гравцем у складі "синьо-жовтих", як і в попередньому матчі проти Хорватії, став Василь Тупчій – 15 очок.

У попередніх матчах Золотої Євроліги команда Угіса Крастіньша здобула перемоги з аналогічним "сухим" рахунком над Північною Македонією, Хорватією (двічи) та тією ж Бельгією.

Заключний поєдинок Україна проведе проти Північної Македонії (18 червня).

Нагадаємо, Україна достроково вийшла у "Фінал чотирьох".