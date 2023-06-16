В УАФ відреагували на арешт Павелка

Сьогодні Шевченківський районний суд міста Львова ухвалив рішення про арешт президента УАФ Андрія Павелка.

На це рішення вже відреагували у самій футбольній організації, від імені якої виступив перший віцепрезидент Олег Протасов.

"Ми в Український асоціації футболу вважаємо це рішення таким, що не має під собою жодних законних підстав та є політично-мотивованим, і адвокати УАФ уже подали апеляцію. Передача справи з Києва до Львова та швидкість ухвалення рішення викликає питання не лише в юристів, але й у простих людей, які не обізнані в юридичних тонкощах.

Також адвокати УАФ будуть апелювати до міжнародних інституцій із метою довести безпідставність арешту Андрія Павелка, який також є членом Виконкому УЄФА. Крім того, готуються документи для подачі в Європейський суд з прав людини", - цетує слова Протасова пресслужба УАФ.

"Що стосується діяльності УАФ, то вона продовжується в штатному режимі. Національна збірна готується до матчів відбору Євро-2024, молодіжна — до старту на Євро-2023 (U-21). Інші підрозділи, зокрема, працюють над поновленням змагань у наступному сезоні.

До речі, хотів би нагадати, що саме Андрій Павелко був тією рушійною силою, яка дозволила нам провести минулий — унікальний! — чемпіонат в умовах воєнного стану.

Тому звертаюся до всіх представників футбольної спільноти. Зберігаймо спокій! Ми переможемо і на воєнному фронті, і на футбольному! Усе буде Україна!", - додав функціонер.