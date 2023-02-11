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Британське Міноборони озвучило ймовірну причину зниження темпів набору ув’язнених до ПВК "Вагнер"

Говорять суперництво між Міністерством оборони Росії та групою Вагнера.

Британське Міноборони озвучило ймовірну причину зниження темпів набору ув’язнених до ПВК "Вагнер"

Дані Федеральної служби виконання покарань Росії свідчать про зниження темпів набору ув’язнених із грудня 2022 року. А днями очільник Wagner Group Євгеній Пригожин заявив, що група припинила вербування в'язнів.

Про це повідомляє Міноборони Великобританії.

Британці вважають, що новини про реалії служби найманців ПВК "Вагнер" в Україні, ймовірно, дійшли до ув’язнених і зменшили кількість охочих вступати до лав групи. 

"Ключовим фактором припинення схеми, ймовірно, є все більш пряме суперництво між Міністерством оборони Росії та групою Вагнера. Регулярні російські військові, ймовірно, зараз також розгорнули переважну більшість резервістів, яких призвали під час "часткової мобілізації", - зазначають у Міноборони Сполученого Королівства.

У відомстві додали, що нині російське командування стоїть перед важким вибором: або продовжувати виснажувати свої сили та згортати цілі, або провести нову форму мобілізації.

Нагадаємо, днями повідомлялося, що глава Міноборони РФ Сергій Шойгу посилює конфлікт із ПВК "Вагнера". Він навмисно не згадує їхню участь у бойових діях.

Тим часом "Газпром нефть" створює власну приватну військову компанію.

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