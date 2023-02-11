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РФ не має ресурсів для великого наступу, - ГУР

Москва найближчими тижнями активізує свої зусилля на Донбасі.

РФ не має ресурсів для великого наступу, - ГУР
Фото: EPA/UPG

У Головному управлінні розвідки Міноборони стверджують, що Росія не має ресурсів для великомасштабного наступу в Україні. 

Про це заявив представник військової розвідки Андрій Черняк, інформує пресслужба ГУР.

За його словами, у медіа поширюється інформація про нібито запланований на 24 лютого широкомасштабний наступ росіян, але противник веде його з початку великої війни. Він зазначив, що Москва найближчими тижнями активізує свої зусилля на Донбасі, а зараз окупанти намагаються знайти слабкі місця в українській обороні.

Розвідник наголосив, що російське командування не має достатніх ресурсів для масштабних наступальних операцій, а головною метою ворога залишається досягнення хоч якогось тактичного успіху на сході.

Нагадаємо, що представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що російський ракетний бліцкриг провалився, але ворог продовжуватиме завдавати ударів. 

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