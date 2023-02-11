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Україна потребує миру, але не на умовах Росії, - Бербок

Міністр наголосила на важливості продовження підтримки Києва.

Україна потребує миру, але не на умовах Росії, - Бербок
іністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок
Фото: zdf.de

Україна та Європа потребують завершення війни, але не шляхом нав’язування миру на умовах Росії.

Про це сказала міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок на щорічній конференції Фонду Генріха Бьолля в Берліні, передає Укрінформ.

«Продиктоване припинення вогню в нинішніх умовах, коли частина України окупована і продовжують летіти ракети та бомби, не є для миру в Україні, а для підкорення Української держави. Тому що відсутність війни не означає автоматично мир. Продиктований мир протилежний справедливому миру. Тому що така концепція миру, продиктованого миру, визнає право найсильнішого і тим самим порушує міжнародне право», - підкреслила керівник МЗС ФРН.

Міністр наголосила на важливості продовження підтримки, адже «ми також несемо відповідальність за те, чого не робимо».

«Якщо доводиться вибирати між правильним і кривдним, між агресором і жертвами – то ми на боці закону і на боці народу. Тому що ми не приймаємо нічого в Європі чи будь-де ще у світі, де кордони пересуваються силою і де невимовні страждання завдаються мільйонам людей. Ми не погоджуємося з тим, що Путін хоче нав’язати нам логіку минулих століть, згідно з якою право найсильнішого має більше значення, ніж міжнародне право», - сказала дипломат.

Очільниця німецької дипслужби також сказала про необхідність на тлі порушення одною з найбільших країн світу міжнародного права більше інвестувати в інтегровану безпеку. Дипломат акцентувала під час виступу на питанні довіри до Німеччини як надійного партнера.

Нагадаємо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив сподівання, що до кінця березня 80 танків Leopard 2 будуть готові до передачі Україні.

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