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Унаслідок обстрілів Нікопольського району пошкоджені будинки і коледж, загинула людина

Ще двоє жителів Дніпропетровської області отримали поранення.

Унаслідок обстрілів Нікопольського району пошкоджені будинки і коледж, загинула людина
Фото: Сергій Лисак у Telegram

Протягом неділі росіяни тричі атакували Нікопольський район Дніпропетровщини зі ствольної артилерії та РСЗВ. Під ворожий вогонь потрапили Нікополь, Марганецька і Мирівська громади.

Внаслідок атак одна людина загинула, ще дві – постраждали, повідомляє у Telegram очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Зранку ворог обстріляв Нікополь. Загинула 53-річна жінка. За уточненою інформацією поранень зазнали двоє людей. Це пенсіонерки 88 і 76 років. Перша нині на амбулаторному лікуванні, друга – госпіталізована”, – йдеться у повідомленні.

У місті пошкоджено шість багатоповерхівок, водоканал і будівля коледжу.

Фото: Сергій Лисак у Telegram

Пообіді ворог відкрив вогонь по Марганецькій громаді. Минулося без жертв і постраждалих. Пошкоджені 20 приватних будинків, три легкові автомобілі, стільки ж ліній електропередач і газопровід. Зруйновані дві господарчі споруди, ще півтора десятка – понівечені.

У Мирівській громаді – без постраждалих. Територію обстежують рятувальники.

Фото: Сергій Лисак у Telegram

 

Нагадаємо, вчора ворог тричі за день обстрiляв Нiкопольський район. Гатив з важкої артилерiї по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах. 

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