Росіяни запустили безпілотники і повітряні кулі над Дніпропетровщиною

Інформація по атаку російських окупантів дронами-камікадзе "Шахедами" у Дніпропетровській області не відповідає дійсності – ворог використав розвідувальний безпілотник та кілька повітряних куль.

Про це повідомили у Telegram Повітряні сили ЗСУ.

"Інформація про застосування противником "Шахедів" увечері 12 лютого на Дніпропетровщині, яка розповсюджується деякими телеграм-каналами, не відповідає дійсності. Ворог використав розвідувальний БпЛА та кілька повітряних куль з кутовими відбивачами", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що по ворожому дрону працювала протиповітряна оборона повітряного командування "Схід". Результат уточнюється.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону припустив, що російські окупанти в неділю, 12 лютого, могли запустити в Україні повітряні кулі, щоб виснажувати українську систему протиповітряної оборони.

Нагадаємо, протягом неділі 12 лютого росіяни тричі атакували Нікопольський район Дніпропетровщини зі ствольної артилерії та РСЗВ.