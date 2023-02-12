Рятувальники застерігають українців від прогулянок чи риболовлі на льоду

Через перепад температур на водоймах крига починає танути і втрачає міцність.

Рятувальники застерігають українців не виходити на лід, якщо його товщина менше 7 см.

“Через перепад температур на водоймах крига починає танути і втрачає міцність. Тож, необхідно з обережністю ставитись до прогулянок чи риболовлі на льоду”, – зазначили у МВС.

Надзвичайники проводять профілактичні бесіди з населенням щодо дотримання правил безпеки під час перебування на кризі. Цього тижня таку роботу проводили у Деснянському, Оболонському, Дніпровському та Святошинському районах столиці.

“Рятувальники розповідали алгоритм дій у разі, якщо провалився під лід, або ж якщо став свідком такого нещасного випадку. Крім того, фахівці ДСНС наголосили, що виходити на лід варто лише за стійкої морозної температури, слід перевіряти міцність льоду палицею, а не ногами, а також оминати ділянки з товстим шаром снігу тощо”, – йдетьсяу повідомленні.

Оскільки громадяни все ж не завжди прислуховуються до порад щодо утримання від прогулянок на льоду, рятувальники застерегли не виходити на лід, якщо його товщина менше 7 см, а перебувати на кризі можна лише невеликими групами й мати з собою засоби порятунку.

Нагадаємо, Державна служба із надзвичайних ситуацій закликає утриматися від риболовлі на деокупованих територіях через мінну загрозу.