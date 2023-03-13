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У Києві відновили стабілізаційні відключення світла

Світло вимикають через пошкодження обладнання.

У Києві відновили стабілізаційні відключення світла

У деяких районах Києва застосовані стабілізаційні відключення електрики.

Про це повідомляє пресцентр ДТЕК.

У частині Голосіївського, Святошинського, Шевченківського та Солом'янського районів відбуваються відключення згідно стабілізаційних графіків. Через пошкодження обладнання енергооб’єкти не можуть передавати енергію для всіх мешканців цих районів. Тому за командою «Укренерго» були частково застосовані стабілізаційні відключення згідно з графіками.

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Нагадаємо, що 12 березня енергетики стабілізували ситуацію зі світлом в Одесі та області.

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