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Північна Македонія надасть Україні танки Т-72

У 2000 році ці таки країна отримала від Росії.

Північна Македонія надасть Україні танки Т-72
Танк Т-72
Фото: ukroboronprom.com.ua

Міністерство оборони Північної Македонії підтвердило передачу Україні танків Т-72. Кількість наданої техніки у відомстві не уточнили.

Про це повідомляє видання 360stepeni.

Видання зазначає, що мова йде про танки "третього покоління" із батальйону, який незабаром планується розформувати. Наразі конвой важкої техніки перебуває на шляху до України.

Про кількість переданих машин македонське Міноборони не поінформувало. Проте, відомо, що в арсеналі армії країни є 31 танк такого типу.

 

Нагадаємо, міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі відвідав Ірпінь. Османі наголосив, що всі винні в ударах по цивільному населенню мають бути притягнуті до відповідальності.

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