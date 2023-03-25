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В Іспанії перша цього року велика пожежа вже знищила 4000 гектарів лісу

На щастя, жертв серед людей немає.

В Іспанії перша цього року велика пожежа вже знищила 4000 гектарів лісу
Фото: EPA/UPG

Лісова пожежа, оголошена в четвер, 24 березня, у місті Вільянуева-де-Вівер у Кастельйоні, знищила близько 4000 гектарів лісу, а також невелике село Ла-Гарсія в Теруель.

Про це повідомляє El Pais. 

Загалом із небезпечного району влада евакуювала більше 1500 людей. 

Вогонь просувається з великою швидкістю, хоча 40-кілометровий периметр зберігається. Також стримуванню пожежі сприяє збільшення вологості до 80%. 

В неділю очікується прихід західного вітру, спекотного та сухого, який значно підвищить температуру. Це означатиме нову зміну курсу полум'я. 

При цьому є можливість вибуху бомб або зброї часів громадянської війни, які все ще розкидані в горах, повідомляють джерела зі збройного інституту. 

Наразі вдалося захистити вхід до природного парку Сьєрра-де-Еспадан, стримавши полум’я в ущелині Маймона. 

Причини пожежі поки що не встановлені. 

Нагадаємо, на минулому тижні в Кіровоградській області внаслідок пожежі загинули 5 осіб, з них 3 дитини. ДСНС встановлює причини пожежі.

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