На щастя, жертв серед людей немає.

Лісова пожежа, оголошена в четвер, 24 березня, у місті Вільянуева-де-Вівер у Кастельйоні, знищила близько 4000 гектарів лісу, а також невелике село Ла-Гарсія в Теруель.

Про це повідомляє El Pais.

Загалом із небезпечного району влада евакуювала більше 1500 людей.

Вогонь просувається з великою швидкістю, хоча 40-кілометровий периметр зберігається. Також стримуванню пожежі сприяє збільшення вологості до 80%.

В неділю очікується прихід західного вітру, спекотного та сухого, який значно підвищить температуру. Це означатиме нову зміну курсу полум'я.

При цьому є можливість вибуху бомб або зброї часів громадянської війни, які все ще розкидані в горах, повідомляють джерела зі збройного інституту.

Наразі вдалося захистити вхід до природного парку Сьєрра-де-Еспадан, стримавши полум’я в ущелині Маймона.

Причини пожежі поки що не встановлені.

Imágenes de esta pasada noche del #IFVillanuevaViver en su flanco derecho bajando a Montan. Se ha trabajado en su contención a lo largo de la CV195 y ahora ya se trabaja con el apoyo de medios aéreos. pic.twitter.com/vHPgrciLOy — Bombers Dipcas (@BombersDipcas) March 25, 2023

Нагадаємо, на минулому тижні в Кіровоградській області внаслідок пожежі загинули 5 осіб, з них 3 дитини. ДСНС встановлює причини пожежі.