В уряді Угорщини заявили, що міжнародний ордер на арешт Путіна не має обов’язкової сили у країні

"Угорщина офіційно не оприлюднила частину статуту Міжнародного кримінального суду, яка б зробила такий ордер на арешт обов'язковим".

Міністр кабінету міністрів Угорщини Гергелі Гуляш заявив, що міжнародний ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна за військові злочини, скоєні в Україні, не має обов'язкової сили у його країни.

Про це пише Bloomberg.

Гуляш заявив журналістам у четвер, що Угорщина офіційно не оприлюднила частину статуту Міжнародного кримінального суду, яка б зробила такий ордер на арешт обов'язковим. Він сказав, що це порушить конституцію Угорщини.

Документи Організації Об'єднаних Націй показують, що Угорщина підписала Римський статут МКС у 1999 році та ратифікувала його у 2001 році під час першого прем’єрства Віктора Орбана.

Орбан був об'єктом різкої критики з боку його союзників з Європейського союзу та НАТО за підтримку тісних зв'язків із Росією навіть після того, як Путін вторгся в Україну. Це включало виступи проти санкцій ЄС щодо Москви, заборону на постачання зброї в Україну та укладання Угорщиною довгострокового газового контракту з РФ.

Нагадаємо, Угорщина заблокувала спільну заяву держав-членів Європейського Союзу про видачу міжнародного ордера на арешт Путіна.