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У Франції мільйонний протест минув з сутичками та арештами, анархістів відганяли світлошумовими гранатами

Десятки протестувальників та поліцейських отримали поранення.

У Франції мільйонний протест минув з сутичками та арештами, анархістів відганяли світлошумовими гранатами
Париж, 23 березня 2023 року
Фото: ЕРА/UPG

У четвер на вулиці Франції вийшли сотні тисяч осіб, протестуючи проти реформи президента Еммануеля Макрона щодо підвищення пенсійного віку на два роки до 64 років.

Про це пише Reuters.

Під час дев'ятого дня загальнонаціональних протестів залізничне та авіасполучення працювали з перебоями. 

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Демонстрації в центрі Парижа були загалом мирними, але групи анархістів “Чорного блоку” розбивали вітрини, зносили вуличні меблі та розграбували ресторан McDonald's. 

Фото: ЕРА/UPG

Почалися сутички, а спецназ відігнав анархістів сльозогінним газом і світлошумовими гранатами.

Міністр внутрішніх справ Джеральд Дарманін заявив, що 149 поліцейських отримали поранення, а 172 людини були заарештовані у всій країні. Десятки протестувальників також отримали поранення, у зокрема жінка, яка втратила великий палець у нормандському місті Руан.

Невеликі групи продовжували сутички з поліцією в Парижі до пізньої ночі, запалюючи багаття у центрі міста.

Фото: ЕРА/UPG

Поліція також застосувала сльозогінний газ проти деяких протестувальників у кількох інших містах, включно з Нантом і Лор’яном на заході та Ліллем на півночі, та водомети у Рені на північному заході.

Профспілки закликали виходити на марші у регіонах у вихідні та до нових загальнонаціональних страйків і протестів 28 березня – у день, коли британський король Чарльз має виїхати поїздом з Парижа до Бордо. Головний вхід ратуші Бордо вчора підпалили.

Фото: ЕРА/UPG

У середу Макрон заявив, що закон набуде чинності до кінця року. Він також порівняв протести зі штурмом Капітолію США 6 січня 2021 року.

Фото: ЕРА/UPG

Міністерство внутрішніх справ Франції повідомило, що 1,089 мільйона людей протестували по всій країні, зокрема 119 000 у столиці, що є рекордом з початку протестів у січні. Профспілка CGT заявила, що в марші в країні взяли участь 3,5 мільйона людей, що дорівнює попередньому максимуму 7 березня.

Фото: ЕРА/UPG

Нагадаємо, Макрон плануватиме реформи до кінця свого мандату. Він вже пропонує стимулювати “суттєве” збільшення внесків у схеми розподілу прибутку компаній із понад 5000 співробітників, які викуповують власні акції.

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