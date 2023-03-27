Редиска "Азовсталь", напій "Буча-Комбуча": ОП відреагував на використання теми війни у рекламі товарів і послуг

Українцям радять звертатися зі скаргами на "гарячі лінії" Держпродспоживслужби та Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій.

Офіс Президента відреагував на використання теми війни у рекламі товарів і послуг.

Заступник керівника Офісу Президента України Андрій Смирнов у фейсбуці повідомив, що з цього приводу провели робочу зустріч з Держпродспоживслужбою та Українським національним офісом інтелектуальної власності та інновацій.

"Домовилися про миттєвий (прямо сьогодні) запуск "гарячих ліній" в обох структурах, включаючи територіальні органи для оперативного реагування про подібні випадки", - зазначив Смирнов.

Також заступник глави ОПУ повідомив, що апустили процес підготовки законодавчих змін, які "зробили б процес превентивного реагування держави на подібні випадки недоброчесної діяльності, що порушують норми суспільної моралі, швидким і зрозумілим, а відповідальність за порушення більш відчутною".

"Реально, обуренню немає меж, коли читаєш про пропозицію епіляції на фоні наших військових та під гаслами допомоги ЗСУ або коли зустрічаєш різні напої, в тому числі алкогольні, в найменуванні яких використовуються назви міст України, історія яких сповнена не тільки героїзмом, а й трагедією", - обурися Смирнов.

Він наголосив, що реклама не повинна містити "інформації або зображень, які порушують етичні, гуманістичні, моральні норми, нехтують правилами пристойності".

"Законодавство забороняє розміщувати рекламу, що може завдати шкоди особам, державі чи суспільству. Так само, правова охорона торговельній марці надається у випадку, якщо ця торговельна марка не суперечить публічному порядку або загальновизнаним принципам моралі", - додав заступник керівника ОПУ.

Нагадаємо, днями в Раді зареєстрували проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо обмеження використання патріотичної тематики при реєстрації торговельних марок та в рекламі.

Так депутати відреагували на появу товарів і послуг, які викликали резонанс у суспільстві, як-от редиска "Азовсталь", напій "Буча-Комбуча", колготи з написом "ЗСУ" та ін.