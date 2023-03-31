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На Буковині священик московського патріархату допомагав ухилянтам утікати від мобілізації, - СБУ

Клірик пропонував військовозобов’язаним свою допомогу у нелегальному переправленні за кордон поза контрольно-пропускними пунктами. 

На Буковині священик московського патріархату допомагав ухилянтам утікати від мобілізації, - СБУ
Ілюстративне фото
Фото: facebook/Центр інформації УПЦ

Правоохоронці вручили підозру священнослужителю УПЦ (МП) на Буковині у тому, що він допомагав ухилянтам утікати від мобілізації.

Про це повідомляє пресслужба СБУ. 

“Служба безпеки заблокувала на Буковині ще один канал незаконного виїзду українських громадян призовного віку за кордон. До організації протиправної діяльності причетний помічник настоятеля Свято-Вознесенського чоловічого монастиря Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП)”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що клірик пропонував військовозобов’язаним свою допомогу у нелегальному переправленні за кордон поза контрольно-пропускними пунктами. 

Задокументовано, що у вересні минулого року він пообіцяв трьом місцевим жителям організувати «безперешкодний» виїзд до Румунії. При цьому спільники фігуранта нібито мали забезпечити клієнтів документами для вільного пересування на території ЄС.

«Пунктом збору» ухилянтів було визначено територію монастиря. Саме звідти їх мали вивезти за кордон. Але замість «обіцяних» документів клієнтів доправили до прикордонного району і показали «зеленку», через яку вони начебто можуть перейти до сусідньої країни.

Співробітники СБУ задокументували злочинні дії організатора схеми і заблокували канал нелегальної міграції. Наразі клірику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Щодо його спільника – справа вже розглядається у суді.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, ДБР викрило у Чернівцях правоохоронця та працівника військкомату на організації виїзду ухилянтів за кордон. Вартість послуги становила приблизно 3 тис. доларів.

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