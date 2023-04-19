У КМВА заявили, що спалах у небі Києва міг бути повʼязаним із падінням супутника (доповнено)

В Києві та Київській області повітряну тривогу оголосили через можливе падіння супутника NASA.

Про це повідомила пресслужба КМВА.

“Близько 22:00 години 19 квітня у межах Києва у небі спостерігалося яскраве світіння повітряного об’єкту. За попередньою інформацією, це явище стало результатом падіння на Землю космічного супутника NASA”, – сказав начальник КМВА Сергій Попко.

Він додав, що повітряна тривога була оголошена, щоб уникнути жертв від падінь на землю уламків.

Голова КМВА наголосив, що ППО не працювала.

Доповнення. У NASA відкинули можливість падіння супутника над Києвом. У момент, коли кияни спостерігали світіння, супутник був на орбіті. Згодом у КМВА сказалаи, що після офіційної заяви NASA можуть дати уточнену інформацію – це не був їхній супутник. "Що саме це було – мають з’ясувати виключно фахівці. Але найголовніше це безпека Києва і спокій киян. Це не був ракетний обстріл, наша протиповітряна оборона не застосовувала наявне озброєння", – сказав начальник КМВА Сергій Попко.

Раніше повідомлялось, що ввечері 19 квітня в небі над Київською областю виявили повітряну ціль. Сили ППО перебували напоготові.