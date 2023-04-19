Чотирьох колаборантів з Херсонщини засудили до 15 років тюрми

Колаборанти, які зайняли керівні посади в псевдоміліції Херсонської області, отримали 15 років тюрми.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

“З березня по травень 2022 року четверо місцевих мешканців, перебуваючи на території окупованого збройними силами російської федерації м. Генічеськ, пішли на співпрацю з окупаційною владою та добровільно погодилися обійняти посади керівного складу псевдоправоохоронного органу”, - повідомили в поліції.

Зазначається, що вони зайняли посади: начальник, заступники начальника та керівник кадрового підрозділу так званого “Генического РО ГУ МВД по Херсонской области”.

Вони займались підбором співробітників “міліції”, охороною заходів окупаційної адміністрації, виконували інші “правоохоронні функції”.

В поліції додали, що йдеться про ексначальника охорони приватної фірми та колишніх правоохоронців, які у різний час були звільнені зі своїх посад. У червні 2022 року їм повідомили про підозру у колабораційній діяльності.

Фото: Пресслужба Нацполіції

Як раніше повідомлялось, перед судом постане російський військовий, який знущався та катував жителів Херсонщини. Слідство встановило, що з початку окупації Херсонської області зловмисника призначили так званим "комендантом - начальником гарнізону", що дислокувався у селищі Лазурне. У підпорядкуванні псевдокомендатури були населені пункти Лазурне, Приморське, Круглоозерка, Залізний Порт і територія Чорноморського біосферного заповідника.