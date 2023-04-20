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За минулу добу ЗСУ знищили ще 670 російських окупантів

Загалом з лютого 2022 Росія вже втратила в Україні майже 185 тис. військових.

За минулу добу ЗСУ знищили ще 670 російських окупантів
Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 670 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабної війни Росія втратила в Україні близько 184 420 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.04.23 орієнтовно склали:

  • танків – 3667 (+2)
  • бойових броньованих машин – 7120 (+10)
  • артилерійських систем – 2825 (+6)
  • РСЗВ - 539 (+1)
  • засоби ППО – 285 (+0)
  • літаків – 308 (+0)
  • гелікоптерів – 293 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2386 (+10)
  • крилаті ракети – 911 (+0)
  • кораблі / катери – 18 (+0)
  • обільної техніки та автоцистерн – 5707 (+15)
  • спеціальна техніка – 332 (+2).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, протягом минулої доби ворог завдав 3 ракетних та 57 авіаційних ударів, зокрема, застосував 26 БпЛА типу “Шахед-136”. 21 з них знищено нашими захисниками.

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