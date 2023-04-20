За минулу добу ЗСУ знищили ще 670 російських окупантів

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 670 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабної війни Росія втратила в Україні близько 184 420 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.04.23 орієнтовно склали:
- танків – 3667 (+2)
- бойових броньованих машин – 7120 (+10)
- артилерійських систем – 2825 (+6)
- РСЗВ - 539 (+1)
- засоби ППО – 285 (+0)
- літаків – 308 (+0)
- гелікоптерів – 293 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2386 (+10)
- крилаті ракети – 911 (+0)
- кораблі / катери – 18 (+0)
- обільної техніки та автоцистерн – 5707 (+15)
- спеціальна техніка – 332 (+2).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, протягом минулої доби ворог завдав 3 ракетних та 57 авіаційних ударів, зокрема, застосував 26 БпЛА типу “Шахед-136”. 21 з них знищено нашими захисниками.