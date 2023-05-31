Україна та союзники планують провести у Парижі саміт світових лідерів без участі Росії

Запросять на саміт президента США Джо Байдена та керівників інших країн НАТО.

Україна зі союзниками планують провести у Парижі саміт світових лідерів без участі Росії, аби заручитися підтримкою умов Києва щодо припинення війни, передає DW з посиланням на The Wall Street Journal.

Як зазначає видання із посиланням на європейських дипломатів та голову Офісу Президента України Андрія Єрмака, захід може відбутися до щорічного саміту НАТО 11 липня.

За словами співрозмовників WSJ, європейські офіційні особи працюють із Києвом над запропонованим Україною мирним планом із 10 пунктів таким чином, щоб зробити його більш прийнятним для таких важливих держав, як Індія, Бразилія, Саудівська Аравія та Китай.

Точного списку учасників можливого саміту поки що не визначили, але європейські дипломати працюють над залученням до участі лідерів Бразилії, Індії, Китаю, Саудівської Аравії та інших незахідних країн. Запросять на саміт президента США Джо Байдена та керівників інших країн НАТО.

Нагадаємо, Данія хотіла б провести “мирний саміт” щодо України у липні. Але така зустріч потребуватиме участі Індії, Китаю та Бразилії.

В ОПУ заявили, що Саміт миру може пройти вже в липні, очікується участь десятків країн.

Тим часом 1 червня відбудеться саміт Європейської політичної спільноти. На нього зберуться близько 50 європейських лідерів, більшість з яких вже підтвердили свою участь. Наразі невідомо, чи візьме в заході участь Президент України Володимир Зеленський.