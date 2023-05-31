На Таврійському напрямку росіяни втратили дві роти солдатів і понад десяток одиниць техніки

Також окупанти позбулися двох складів боєприпасів.

На Таврійському напрямку втрати росіян убитими і пораненими склали майже дві роти.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

За його словами, підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 803 вогневих завдань. Вдалося знищити понад 10 одиниць озброєння і військової техніки, зокрема, БТР, три одиниці міномета 120 мм та одного міномета 82 мм, протитанкову гармату МТ-12 "Рапіра", самохідну гаубицю 2С19 "Мста - С".

Крім цього, українські бійці знищили два склади з боєприпасами ворога.

Нагадаємо, за минулу добу, 30 травня, ЗСУ знищили ще 470 російських окупантів та ворожу систему ППО.

Тим часом у Курську та Ростові-на-Дону росіяни будують масштабні комплекси для сортування трупів своїх солдатів