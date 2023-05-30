“Дотисли через три місяці боротьби”: Порошенко про доплати військовим

«В країні є кошти на забезпечення своєї армії і своїх воїнів».

«Боріться – поборете! Три місяці боротьби, і ми дотисли законодавчу норму про додаткову винагороду від 30 до 100 тисяч грн. Законопроект ухвалено в першому читанні , – так повернення доплат військовим у Facebook прокоментував лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко.



«Нам казали, що це популізм, і це неможливо. Ми знайшли всі джерела фінансування. І довели: в країні є кошти на забезпечення своєї армії і своїх воїнів. Ми боролися за захист воїнів, за повагу до них і за справедливість», – пише Порошенко.

Також відповідно до законопроєкту строковики будуть отримувати додатково 6 тисяч виплат, поранені військові – 6 тисяч додаткових виплат, курсанти – ще 2350грн.

«І це теж важливо – добилися, що відпустка кожного українського військовослужбовця відтепер буде 30 днів. І це теж справедливо, бо це – найважча і найважливіша робота сьогодні», – наголосив Порошенко.

Як відомо, законопроєкт №9342 передбачає, що військові зможуть отримати 40 днів відпустки під час дії воєнного стану (30 днів щорічної та 10 за сімейними обставинами).



Під час дії воєнного стану військовослужбовцям щомісячно буде виплачуватись додаткова винагорода від 30 до 100 тисяч грн пропорційно часу виконання бойових (спеціальних) завдань в порядку, розмірах та на умовах, встановлених Урядом.

Для строковиків встановлюються додаткові виплати у розмірі 6 тисяч грн на місяць пропорційно часу проходження військової служби.

Військовим, які під час виконання завдань у зоні бойових дій отримали поранення чи будь-яку іншу травму та які зараховані у розпорядження відповідного командира під час тимчасової непридатності до військової служби, встановленою ВЛК, щомісячно виплачується додаткова винагорода у розмірі 6 тисяч грн протягом всього час перебування у розпорядженні.

Також курсанти зможуть отримувати додаткові виплати у розмірі 2350 грн на місяць.