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Наступний тиждень має ключове значення для виконання Україною умов членства в Європейському Союзі, - Порошенко

У грудні має бути рішення про початок переговорів щодо членства в ЄС, зазначив експрезидент.

Наступний тиждень має ключове значення для виконання Україною умов членства в Європейському Союзі, - Порошенко
Фото: eurosolidarity.org

Наступний тиждень має ключове значення для виконання Україною умов членства в Європейському Союзі. Про це під час 15-го щорічного Київського Безпекового Форуму «За Нашу і Вашу Свободу / Fighting for NATO» заявив лідер «Європейської Солідарності», експрезидент Петро Порошенко.

«Наступний тиждень буде критично важливим для нашої євроатлантичної інтеграції. Це стосується і президента, і уряду, і парламенту. Йдеться про свободу висловлення поглядів, особисті свободи людей, Конституційний Суд, верховенство права. Все, з цим пов’язане, буде поставлене на голосування. Ми маємо об’єднуватися і працювати разом», – наголосив Порошенко. 

Він зазначив, що треба забезпечити чіткий графік щодо членства в Євросоюзі. «Жовтень – це завершення оцінки українських здобутків, по початку переговорів, і грудень – це рішення Європейської Ради щодо початку переговорів. Це надзавдання для нас, і ми не маємо іншого варіанту. Вікно можливостей дуже вузьке, ми маємо почати переговори про членство за цього Європарламенту, за цієї Єврокомісії і за цієї Ради Європейського Союзу. Буде безвідповідально, якщо ми не вийдемо на цей результат», – вважає експрезидент. 

«Переговори завершаться, коли ми станемо членами Євросоюзу, тому давайте крок за кроком будемо виконувати вимоги і рекомендації Венеційської комісії та Євросоюзу», – закликав Порошенко.

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