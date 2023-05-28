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Зеленський пропонує Раді запровадити санкції проти Ірану на 50 років

До обмежувальних заходів входить повна заборона торговлі, зупинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень.

Зеленський пропонує Раді запровадити санкції проти Ірану на 50 років

Президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт від 27 травня 2023 року "Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Ісламської Республіки Іран".

Картка законопроєкту №9333 опублікована на сайті парламенту.

"Відповідно до статті 93 Конституції України та частини другої статті 5 Закону України "Про санкції" вношу на розгляд Верховної Ради України проєкт Постанови Верховної Ради України "Про затвердження рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 травня 2023 року "Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Ісламської Республіки Іран", - ідеться в документі.

Згідно з доповненням, санкції пропонується застосувати на 50 років.

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До обмежувальних заходів входить повна заборона торговельних операцій з Іраном, зупинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень Іраном територією України, а також запобігання виведенню капіталів резидентами Ірану за межі України.

Крім цього, пропонується заборонити передання резидентам Ірану технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності та заборонити здійснювати інвестиції в Ісламську республіку Іран.

Нагадаємо, минулого тижня координатор з питань стратегічної комунікації Ради нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що Росія та Іран розширюють співпрацю у сфері оборони, що допоможе Москві продовжити війну. Також таке співробітництво створює загрозу для сусідів Ірану.

24 травня Зеленський у відеозверненні закликав іранців зупинити сповзання на "темну сторону історії", постачаючи Москві безпілотники.

У відповідь Тегеран звинуватив президента України в антиіранській пропаганді.

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