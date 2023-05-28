Над Рівненщиною збили два "шахеди"

Українські сили протиповітряної оборони сьогодні, 28 травня, вночі знищили два дрони-камікадзе "Шахед" над Рівненською областю.

Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

"Друзі, цієї ночі в небі Рівненської області були збиті два ворожі "Шахеди". Дякую силам ППО за надійний захист", - написав чиновник.

Нагадаємо, що у ніч на 28 травня ворог атакував Україну іранськими ударними дронами "Shahed-136/131" з північного напрямку – Брянська область, та південного – Краснодарський край.Загалом зафіксовано пуски рекордної кількості дронів-камікадзе – 54. Внаслідок успішної бойової роботи знищено 52 "шахеди".

Щонайменше в трьох районах столиці уламки дронів пошкодили будівлі, зокрема квартиру будинку.

Також прикордонники показали, як збили "шахед" у небі над Чернігівщиною.