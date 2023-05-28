Один з БПЛА наші прикордонники збили над Чернігівською областю.

Про це пише Telegram-канал Держприкордонслужби.

"Сьогодні вночі під час повітряної атаки бійці ДПСУ спільно з ЗСУ поцілили в ворожий "Шахед". Виявивши ціль, українські воїни відкрили вогонь зі стрілецької зброї та інших наявних засобів", - пише пресслужба.

Зазначається, що "Шахед" впав в полі, не долетівши до визначеної цілі.

Фото: ДПСУ

Нагадаємо, що у ніч на 28 травня ворог атакував Україну іранськими ударними дронами "Shahed-136/131" з північного напрямку – Брянська область, та південного – Краснодарський край.Загалом зафіксовано пуски рекордної кількості дронів-камікадзе – 54. Внаслідок успішної бойової роботи знищено 52 "шахеди".

Щонайменше в трьох районах столиці уламки дронів пошкодили будівлі, зокрема квартиру будинку.