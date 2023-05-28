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Росіяни запускали "шахеди" новими маршрутами, - Гуменюк

Вони намагалися обійти південні райони ППО.

Росіяни запускали "шахеди" новими маршрутами, - Гуменюк
Наталія Гуменюк
Фото: Анна Стешенко

Окупанти під час сьогоднішньої атаки по Україні "шахедами" використали нетрадиційні маршрути.

Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил охорони та оборони півдня Наталія Гуменюк.

"Вони намагалися максимально обійти південну ППО. Те, що вони намагаються обходити південь, - це пошук нової тактики. Вони тяжіють до русла річок, щоб приховувати напрямки руху "шахедів", - сказала Гуменюк.

Попри намагання обійти українську ППО у ніч на 28 травня все ж було збиття дрона у Миколаївській області.

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Нагадаємо, що у ніч на 28 травня ворог атакував Україну іранськими ударними дронами "Shahed-136/131" з північного напрямку – Брянська область, та південного – Краснодарський край.Загалом зафіксовано пуски рекордної кількості дронів-камікадзе – 54. Внаслідок успішної бойової роботи знищено 52 "шахеди". 

Щонайменше в трьох районах столиці уламки дронів пошкодили будівлі, зокрема квартиру будинку. 

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