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На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів загинули двоє мирних жителів, троє поранені

Пошкоджено будинки, паркани, господарські прибудови, а також адмінбудівлю селищної ради.

На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів загинули двоє мирних жителів, троє поранені
Фото: Олег Синєгубов у Telegram

За минулу добу російські окупаційні війська обстрілювали прикордонні населені пункти Чугуївського, Харківського, Куп'янського районів Харківської області. Є жертви і постраждалі серед мирного населення.

Про це повідомив у Telegram голова ОВА Олег Синєгубов.

"У с. Шиповате Куп'янського району внаслідок обстрілу, на жаль, загинула 61-річна жінка, також отримав поранення 60-річний чоловік. Після 19-ї години внаслідок обстрілу в Дворічній Куп'янського району загинув 60-річний чоловік, який перебував у дворі будинку", - написав Синєгубов.

Крім того, внаслідок обстрілів у Фиголівці поранено 58-річну жінку, а в Циркунах - 79-річну.

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Унаслідок інтенсивних ворожих обстрілів Вовчанська та його околиць було пошкоджено житлові будинки, паркани, господарські прибудови, вікна Будинку культури, адмінбудівлю селищної ради.

Нагадаємо,

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