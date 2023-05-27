Головне за день. Субота, 27 травня

Арешт судді, який збив нацгвардійця, 13 відбитих ворожих атак на сході, ворожі обстріли, початок навчань українських воїнів на танках Abrams, нові антиросійські санкції. Яким запам’ятається 458-й день повномасштабної війни.

Печерський районний суд Києва залишив під вартою до 21 липня суддю Олексія Тандира, якого підозрюють у тому, що він насмерть збив у Києві нацгвардійця Вадима Бондаренка. Йому обрали запобіжний захід без можливості внесення застави.

Прокурор Антон Войтенко, обгрунтовуючи свою позицію, зазначив, що у підозрюваного на місці ДТП була нерозбірлива мова, а свідки та слідчі чули запах алкоголю. Швидкість автомобіля Тандира була вищою за дозволену, про що свідчать механічні ушкодження автівки.

Адвокати підозрюваного продовжили наполягати на тому, що Тандир не був у стані алкогольного сп'яніння і не перевищував швидкість. Вони заявили, що біологічні зразки були взяті у судді нібито протиправно.

Рідні Вадима Бондаренка вибачень не приймають і прагнуть справедливого покарання. Прощання зі загиблим відбудеться завтра в Черкаській області.

Нагадаємо, раніше сьогодні Вища рада правосуддя дозволила утримання Тандира під вартою.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повного захоплення Луганської та Донецької областей. Цієї доби підрозділи сил оборони відбили 13 ворожих атак.

Упродовж доби противник завдав 10 авіаційних ударів та здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Авіація сил оборони за добу завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 3 - по зенітно-ракетних комплексах. Наші воїни за добу знищили 3 ворожих БпЛА різного типу. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження озброєння та військової техніки, 2 пункти управління, 2 склади боєприпасів та ще один важливий військовий об'єкт противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 27 травня – в нашій новині.

У Німеччині перша група з приблизно 400 українських військових почала навчання на танках Abrams, передає NYT із посиланням на Пентагон.

Близько 200 військовослужбовців — приблизно один бронетанковий батальйон — у п'ятницю почали навчатися на полігонах у Графенвері та Хохенфельсі.

У програмі - основні солдатські завдання, такі як влучна стрілянина і медичні навички, а також навчання на рівні взводу і роти і, зрештою, ширші навчання за участю підрозділів розміром з батальйон, що протистоять один одному.

Ще 200 бійців навчають заправляти і обслуговувати Abrams-и.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

Цим указом, опублікованим на сайті глави держави, Президент надав чинності рішенню Ради національної безпеки і оборони України від 27 травня.

Під санкції потрапили 51 фізична і 220 юридичних осіб, пов'язаних із війною Росії проти України.

В переліку - компанії залізничного сектора (наприклад, філії "Російських залізничних доріг", будівельна компанія, яка обслуговує працівників РЖД "Желдоріпотека", "Залізнична торгова компанія" та інші), МТС, а також білоруські "Бєлавтомаз", "Вітебський завод радіодеталей "Моноліт", "Гомельське конструкторське бюро "Луч" тощо. Під санкції потрапили також очільники підсанкційних компаній.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!