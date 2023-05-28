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Росія влаштувала масовану атаку на Київ. Є пошкодження від уламків і жертви

Щонайменше в трьох районах столиці уламки дронів пошкодили будівлі, зокрема квартиру будинку. 

Росія влаштувала масовану атаку на Київ. Є пошкодження від уламків і жертви
Фото: КМВА

Росія у ніч на 28 травня влаштувала масовану атаку на Київ. Ворог випустив безпілотники в декілька хвиль.

За повідомленням мера столиці Віталія Кличка, станом на 3:40 відомо про пошкодження щонайменше в трьох районах. Вони спричинені уламками. 

У Голосіївському районі загорівся дах будівлі складського приміщення, також загорілося підприємство. Було повідомлення і про пошкодження ТРЦ. 

"Внаслідок влучання уламків в 7-поверхову нежитлову будівлю сталось руйнування частини стіни та виникла пожежа на 3 поверсі. Постраждалі: 1 особа поранено (травми нижніх кінцівок), 1 особа загинула. Інформація уточнюється. Попередня інформація щодо падіння уламків на території АЗС не підтвердилася", – повідомили в КМВА о 3:45 дані щодо цього району. 

О 4:40 Кличко повідомив, що руйнування будівельних конструкцій відбулося на площі 1000 кв. метрів, пожежа охопила 700 метрів квадратних. 

У Печерському районі сталася пожежа на даху девʼятиповерхового будинку.

Фото: КМВА

Фото: КМВА

У Соломʼянському уламком дрону пошкоджений 3-й поверх 7-поверхової будівлі. 

Російські безпілотники атакували столицю України з декількох напрямків. Вибухи лунали на обох берегах. Мер міста заявив, що ППО збила понад 20 БпЛА, але ворог запустив нову хвилю. 

О 3:56 Кличко повідомив, що загроза летить із Обухівського напрямку. До цього були хвилі з з Вишгородського та Житомирського. 

"Над Оболонський районом щойно сили ППО збили ворожу ціль", – повідомив мер о 4:11.

Тривога в столиці була оголошена ще о 1:05. Атака в ніч на 28 травня відбувається на вихідних, коли Київ святкує День міста. Це вже 14 повітряний напад на столицю від початку травня. Попередній відбувся у ніч на 26. 

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