У Дніпрі зросла кількість жертв ракетного удару, який стався 26 травня

Це стало відомо після дослідження фрагментів тіл.

Троє людей, які вважалися зниклими безвісти внаслідок ворожого удару по медзакладу в Дніпрі, виявилися загиблими.

Про це повідомив у Телеграм очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Він зазначив, що це стало відомо після отримання результатів дослідження фрагментів тіл, які виявили на місці трагедії.

«Серед жертв 56-річний лікар і 64-річна співробітниця потрощеного медзакладу. А ще 57-річний працівник сусідньої ветклініки. Загалом та атака забрала життя чотирьох людей… Щирі співчуття рідним», – зазначив Лисак.

Нагадаємо, 26 травня окупанти обстріляли медзаклад в Дніпрі. Генштаб повідомив, що загарбники завдали ракетного удару двічі. Спершу використали сім ракет С-300/С-400. Потім вдарили по медичному закладу, використавши "Іскандер".

Станом на ранок 27 травня пошуково-рятувальні роботи та розбір завалів триповерхової будівлі медичного закладу у Дніпрі було завершено.