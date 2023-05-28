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У Дніпрі зросла кількість жертв ракетного удару, який стався 26 травня

Це стало відомо після дослідження фрагментів тіл.

У Дніпрі зросла кількість жертв ракетного удару, який стався 26 травня
Фото: ДСНС України

Троє людей, які вважалися зниклими безвісти внаслідок ворожого удару по медзакладу в Дніпрі, виявилися загиблими.

Про це повідомив у Телеграм очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Він зазначив, що це стало відомо після отримання результатів дослідження фрагментів тіл, які виявили на місці трагедії.

«Серед жертв 56-річний лікар і 64-річна співробітниця потрощеного медзакладу. А ще 57-річний працівник сусідньої ветклініки. Загалом та атака забрала життя чотирьох людей… Щирі співчуття рідним», – зазначив Лисак.

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Нагадаємо, 26 травня окупанти обстріляли медзаклад в Дніпрі. Генштаб повідомив, що загарбники завдали ракетного удару двічі. Спершу використали сім ракет С-300/С-400. Потім вдарили по медичному закладу, використавши "Іскандер".

Станом на ранок 27 травня пошуково-рятувальні роботи та розбір завалів триповерхової будівлі медичного закладу у Дніпрі було завершено.

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