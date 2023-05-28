Головне за ніч та ранок. Неділя, 28 травня

Масована атака дронами на столицю як "привітання" з Днем Києва, 21 відбита ворожа атака на сході, понад пів сотні збитих "шахедів", втрати окупантів.

Росія у ніч на 28 травня влаштувала масовану атаку на Київ. Ворог випустив безпілотники в декілька хвиль.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

"Чотирнадцята повітряна атака на столицю з початку травня! Сьогодні ворог вирішив «привітати» киян з Днем Києва за допомогою своїх смертоносних БпЛА. Попередньо, це була наймасованіша з початку повномасштабного вторгнення атака дронами на столицю, а саме – баражуючими боєприпасами «Shahed». Напад здійснювався в кілька хвиль, а повітряна тривога тривала понад 5 годин! За попередніми даними, силами і засобами ППО в повітряному просторі Києва було знищено понад 40 безпілотників рашистів", – повідомив голова КМВА Сергій Попко.

За повідомленням мера столиці Віталія Кличка, станом на 3:40 було відомо про спричинені уламками пошкодження щонайменше в трьох районах.

Тривога в столиці була оголошена ще о 1:05. Атака в ніч на 28 травня відбувалася на вихідних, коли Київ святкує День міста. Попередній напад відбувся у ніч на 26.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повного захоплення Луганської та Донецької областей. Минулої доби підрозділи сил оборони відбили 21 ворожу атаку.

Цієї доби ворог знову завдав масованого авіаційного удару по Україні. Загалом минулої доби противник завдав трьох ракетних, два з яких ЗКР С-300 по Краматорську, та 13 авіаційних ударів, здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 3 - по його зенітно-ракетних комплексах. Наші захисники минулої доби знищили 3 ворожих БпЛА різного типу. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 2 райони зосередження озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів та ще один важливий військовий об'єкт противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 27 травня - в нашій новині.

У ніч на 28 травня ворог атакував Україну іранськими ударними дронами "Shahed-136/131" з північного напрямку – Брянська область, та південного – Краснодарський край.

За повідомленням Генштабу ЗСУ, загалом зафіксовано пуски рекордної кількості дронів-камікадзе – 54.

"Чергову нічну атаку ворог спрямував на військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури держави в центральних регіонах країни, зокрема, на Київщину. Тут, у зоні відповідальності Повітряного командування "Центр", знищено більшість ударних дронів!", - йдеться в повідомленні.

Також до відбиття атаки було залучено сили та засоби Повітряне командування "Південь" та Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України та протиповітряну оборону інших складових Сил оборони України. Внаслідок успішної бойової роботи знищено 52 "шахеди".

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 400 російських загарбників. Загалом Росія вже втратила в Україні 206 600 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Росіяни вночі атакували Київ та 12 областей, є загиблі та поранені. Повітряна тривога тривала понад 5 годин, йдеться в ранковому зведенні обласних державних адміністрацій.

Більше інформації - в нашій новині.

Троє людей, які вважалися зниклими безвісти внаслідок ворожого удару по медзакладу в Дніпрі, виявилися загиблими.

Про це повідомив у Телеграм очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Він зазначив, що це стало відомо після отримання результатів дослідження фрагментів тіл, які виявили на місці трагедії.

«Серед жертв 56-річний лікар і 64-річна співробітниця потрощеного медзакладу. А ще 57-річний працівник сусідньої ветклініки. Загалом та атака забрала життя чотирьох людей… Щирі співчуття рідним», – зазначив Лисак.

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