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У Житомирі є пошкодження після атаки росіян дронами

За попередніми даними, жертв немає.

Російські окупанти завдали удару по одному з інфраструктурних об'єктів Житомирської області.

Про це повідомив у Телеграм голова ОВА Віталій Бунечко.

"Сьогодні під час повітряної тривоги ворог завдав удару по одному з інфраструктурних об'єктів Житомирської області. Було чути вибухи", - написав він.

За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.

Як повідомив мер Сергій Сухомлин, у Житомирі після атаки росіян дронами є пошкодження, обійшлося без жертв.

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Нагадаємо, що у ніч на 28 травня ворог атакував Україну іранськими ударними дронами "Shahed-136/131" з північного напрямку – Брянська область, та південного – Краснодарський край. Загалом зафіксовано пуски рекордної кількості дронів-камікадзе – 54. Внаслідок успішної бойової роботи знищено 52 "шахеди". 

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