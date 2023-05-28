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Російських військових у Білорусі менше, ніж кілька місяців тому, - ДПСУ

Прикордонники мінують місцевість в напрямку кордону з Білоруссю.

Російських військових у Білорусі менше, ніж кілька місяців тому, - ДПСУ
Фото: Міністерство оборони Білорусі

Зараз у Білорусі розміщені кілька тисяч російських військовослужбовців.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник ДПСУ Андрій Демченко.

«Зараз кількість російських військових на території Білорусі значно менша, ніж була ще кілька місяців тому. Раніше їх могло бути 10 і 11 тисяч, а зараз – кілька тисяч військовослужбовців. Але попри все, ми продовжуємо укріплювати нашу лінію кордону як безпосередньо по самому рубежу, так і прикордоння, для того, щоб підрозділи ДПСУ та інші складові сил оборони, які посилюють цей напрямок, мали всі можливості для реагування на будь-які загрози або спроби вторгнення», – сказав Демченко.

За його словами, також відбувається мінування місцевості у напрямку кордону, щоб не допустити прориву військової техніки.

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Нагадаємо, що за останній тиждень до Білорусі Росія перекинула ешелони з технікою та особовим складом. При цьому один ешелон - із зони бойових дій.

Тим часом Москва та Мінськ підписали документ про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі.

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