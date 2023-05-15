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Росія та Іран розширюють співпрацю у сфері оборони, що допоможе Москві продовжити війну, - Білий дім

Також таке співробітництво це створює загрозу для сусідів Ірану.

Росія та Іран розширюють співпрацю у сфері оборони, що допоможе Москві продовжити війну, - Білий дім
Фото: DW

Сполучені Штати бачать більше ознак співробітництва Росії та Ірану у сфері оборони, повідомляє Reuters  із посиланням на заяву координатора з питань стратегічної комунікації Ради нацбезпеки США Джона Кірбі.

Така співпраця допоможе Москві продовжити війну в Україні, а також створить загрозу для сусідів Ірану.

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Так, Іран постачає Росії безпілотники односторонньої дії, зокрема, йдеться про понад 400 одиниць апаратів із серпня, заявив Кірбі.

За його словами, дрони — це основна військова допомога, яку Іран надає Росії, котра прагне придбати більш удосконалені види безпілотників.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський заявив, що з початку повномасштабної війни Іран продав Росії більше тисячі дронів, а також інше озброєння.

До цього стало відомо, що РФ розглядає можливість налагодження виробництва безпілотних літальних апаратів типу Shahed у Білорусі.

Тим часом Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель закликав Іран припинити підтримку війни Росії проти України.

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