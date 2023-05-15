Росія та Іран розширюють співпрацю у сфері оборони, що допоможе Москві продовжити війну, - Білий дім

Також таке співробітництво це створює загрозу для сусідів Ірану.

Сполучені Штати бачать більше ознак співробітництва Росії та Ірану у сфері оборони, повідомляє Reuters із посиланням на заяву координатора з питань стратегічної комунікації Ради нацбезпеки США Джона Кірбі.

Така співпраця допоможе Москві продовжити війну в Україні, а також створить загрозу для сусідів Ірану.

Так, Іран постачає Росії безпілотники односторонньої дії, зокрема, йдеться про понад 400 одиниць апаратів із серпня, заявив Кірбі.

За його словами, дрони — це основна військова допомога, яку Іран надає Росії, котра прагне придбати більш удосконалені види безпілотників.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський заявив, що з початку повномасштабної війни Іран продав Росії більше тисячі дронів, а також інше озброєння.

До цього стало відомо, що РФ розглядає можливість налагодження виробництва безпілотних літальних апаратів типу Shahed у Білорусі.

Тим часом Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель закликав Іран припинити підтримку війни Росії проти України.