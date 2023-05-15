"Якби Україна мала ATACMS, Чорноморського флоту РФ уже б не було", - генерал США Годжес

Колишній командувач американських сил у Європі наголошує, що українці використовуватимуть цю зброю лише для звільнення власних територій.

Колишній командувач американських сил у Європі Бен Годжес впевнений, що британські ракети далекої дії Storm Shadow дадуть Києву можливість здійснювати важливі удари по російських базах на території окупованого Криму. При цьому українці використовуватимуть цю зброю лише для звільнення власних територій, а не в Росії.

Про це він розповів в коментарі "Голосу Америки".

Годжес наголосив, що його обурює те, що США досі не надали Києву таку ж зброю.

"Якби Україна мала ATACMS, Чорноморського флоту (РФ) уже б не було", - сказав він.

За його словами, військова допомога, про яку просить Україна та яку іще не отримала від західних союзників, могла б допомогти досягати успіхів зі звільнення тимчасово окупованих російськими силами територій швидше і з меншими втратами.

Раніше експерт Гудзонівського Інституту Люк Коффі висловив припущення, що контрнаступ в Україні вже почався.

"Часто такі широкомасштабні військові операції не мають початкової точки, яку можна ідентифікувати. І може бути, що ми довго, місяцями не знатимемо результатів цього контрнаступу, був успіх чи поразка", - сказав він.

"Я обережний оптиміст. Я думаю, вони досить добре впораються з цим контрнаступом. Але, гадаю, наступного року знадобиться другий контрнаступ. Тому прямо зараз нам потрібно почати думати, що Україна потребуватиме для контрнаступу у 2024 році. Ми маємо почати думати про те, що буде потрібно Україні взимку, майбутньої зими, при цьому допомагаючи їм в поточному наступі", - додав Коффі.

А колишній військовий армії США, а нині - експерт Інституту зовнішньої політики Роберт Гамільтон вважає, що ракети великої дальності чи навіть західні літаки F-16, хоча важливі, але не критичні для успіху українського контрнаступу.

За його словами, значно важливіше у контрнаступі креативне планування, обман супротивника, напади там і тоді, де росіяни цього не очікують. А також злагоджена робота різних видів військ.

Нагадаємо, Годжес говорив про необхідність надання Україні ATACMS ще минулого року. В грудні він розповідав, що президент України Володимир Зеленський порушував це питання під час зустрічі з американським колегою Джо Байденом, але отримав відмову.

У лютому цього року видання Politico писало, що США не надсилатимуть ракети ATACMS Україні, бо не мають їх запасу.

А в березні Годжес наголошував, що тривалість війни може суттєво скоротитися, якщо Сполучені Штати і Європа приймуть стратегічне рішення про забезпечення України у короткі терміни всіма необхідними типами озброєнь.