САП подала клопотання про розшук депутата Київради Трубіцина

Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала до Вищого антикорсуду клопотання про міжнародний розшук депутата Київської міськради Владислава Трубіцина, обвинуваченого в одержанні 1,39 млн грн неправомірної вигоди

У пресслужбі САП зазначили, що він двічі не зʼявився на судове засідання. Крім того, він виїхав із України і тепер його місцеперебування невідоме. "Також обвинувачення буде вимагати звернення всієї застави в розмірі 10 млн 886 тис. грн в дохід держави та обрання обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щойно його затримають. Мета сторони обвинувачення – забезпечити законними заходами продовження розгляду обвинувачення в суді та постановлення справедливого вироку", – додали в прокуратурі. Після затримання на початку лютого 2022 року Трубіцину обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою сплати застави у розмірі 14 млн 886 тис. грн. Заставу за нього внесли. Згодом ухвала слідчого судді від 11.05.22 зменшила розмір застави до 10 млн 886 тис. грн – два млн грн перерахували на ЗСУ, а 2 млн грн – повернули заставодавцю. У подальшому У червні 2022 розмір застави зменшили до 9 886 000 – 1 млн повернули заставодавцю.

Депутат, який у Київраді обіймає посаду голови постійної комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою, підозрюється в тому, що "у змові з п'ятьма пособниками вимагали та отримали неправомірну вигоду" за перемогу у тендерах на встановлення "купав" у столиці.

Судячи зі сторінки Трубіцина в Facebook, принаймні 12 травня він запевняв, що був у Києві на роботі. 17 травня депутат не зʼявився на судове засідання, а його телефон був поза зоною досяжності. Наступного дня він пропустив сесію Київради.

25 травня, більш ніж через рік після оголошення підозри, фракція "Слуга народу" вирішила виключити Трубіцина зі свого складу. Після підозри Трубіцин лише призупинив членство у партії, але при цьому залишався головою постійної комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою.

Днями у САП у відповідь журналістам підтвердили, що Трубіцин 13 травня виїхав, хоча прокуратура йому не давала на це дозволу.