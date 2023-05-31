Окупанти посилили обстріли на Куп’янському напрямку

Сьогодні під обстріл потрапили 15 населених пунктів.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявляє, що російські війська посилили обстріли на Куп’янському напрямку, атакуючи цивільну інфраструктуру.

Про це він розповів в ефірі телемарафону.

«Почастішали обстріли на Куп’янському напрямку – там проходить лінія фронту. Однак ворог зосереджений не на позиціях військових, а на цивільній інфраструктури, цивільних населених пунктах. Вчора завдав кілька ракетних ударів по Ківшарівці – 9 людей поранені. Сьогодні також фіксуємо удари по цьому населеному пункту. Це виключно цивільні об’єкти», – розповів він.

За його словами, сьогодні російські війська обстріляли 15 населених пунктів. За попередньою інформацією, війська РФ застосували керовану авіабомбу ФАБ-250.

Нагадаємо, що 29 травня ворог з використанням ракетного озброєння, артилерії, мінометів та авіації масовано обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів Харківської області.