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Окупанти посилили обстріли на Куп’янському напрямку

Сьогодні під обстріл потрапили 15 населених пунктів.

Окупанти посилили обстріли на Куп’янському напрямку
Фото: Харківська ОВА

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявляє, що російські війська посилили обстріли на Куп’янському напрямку, атакуючи цивільну інфраструктуру.

Про це він розповів в ефірі телемарафону.

«Почастішали обстріли на Куп’янському напрямку – там проходить лінія фронту. Однак ворог зосереджений не на позиціях військових, а на цивільній інфраструктури, цивільних населених пунктах. Вчора завдав кілька ракетних ударів по Ківшарівці – 9 людей поранені. Сьогодні також фіксуємо удари по цьому населеному пункту. Це виключно цивільні об’єкти», – розповів він.

За його словами, сьогодні російські війська обстріляли 15 населених пунктів. За попередньою інформацією, війська РФ застосували керовану авіабомбу ФАБ-250. 

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Нагадаємо, що 29 травня ворог з використанням ракетного озброєння, артилерії, мінометів та авіації масовано обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів Харківської області.

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